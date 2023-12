Roma: controlli antidroga a sud della città, 6 arresti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Controlli a tappeto per prevenire illegalità e degrado nei quartieri Don Bosco, Cinecittà Est, Appio Claudio, Quarticciolo, Quadraro e Tuscolano a sud di Roma. I carabinieri della compagnia Casilina in questo fine settimana hanno identificato 148 persone ed eseguito verifiche su 61 veicoli e a termine dei controlli 6 persone sono state arrestate. Tra i primi a finire in manette c'è un 18enne tunisino, senza fissa dimora, sorpreso a cedere alcune dosi di cocaina a un acquirente. Il giovane stato arrestato e nelle sue tasche sono stati rinvenuti altri 7 grammi di droga e 130 euro, ritenuti provento dello spaccio. Altre due persone, un 32enne del Marocco e un 38enne romano, sono stati arrestati perché sorpresi a cedere, a un giovane, alcune dosi di cocaina prelevate da un nascondiglio ricavato nel terreno. I militari hanno recuperato e sequestrato 18 dosi dello stesso stupefacente. (segue) (Rer)