Corea del Nord: satellite spia, Pyongyang annuncia che l’ufficio di gestione è operativo (2)

- Il ministero della Difesa, invece, ha avvertito che l’eventuale disattivazione del satellite da parte statunitense sarebbe interpretata come “una dichiarazione di guerra”. Il riferimento è a una dichiarazione di Sheryll Klinkel, comunicatrice strategica del Comando spaziale degli Stati Uniti, apparsa su “Radio Free Asia”, secondo la quale esiste “una varietà di mezzi” per inibire le capacità di un avversario nello spazio. Pyongyang, infine, ha ribadito le sue critiche agli Stati Uniti per lo spiegamento delle sue risorse strategiche vicino alla Penisola coreana e per le esercitazioni militari, accusando Washington di essere la “causa principale” della tensione regionale. (segue) (Git)