Corea del Nord: satellite spia, Pyongyang annuncia che l’ufficio di gestione è operativo (3)

- Il satellite Malligyong-1 è stato lanciato il 21 novembre mediante un “razzo vettore” dal sito di lancio di Tongchang-ri. L’operazione è avvenuta a 89 giorni di distanza dal precedente tentativo, fallito lo scorso 24 agosto a causa di un problema al motore del razzo. Il primo test risale invece al 31 maggio scorso. Il lancio, che ha innescato un allarme aereo in Giappone, ha suscitato condanne da parte dei governi di Giappone, Corea del Sud e Stati Uniti. Il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, in cui Russia e Cina detengono il diritto di veto, si è invece diviso sull’opportunità di una condanna. Gli Usa hanno risposto annunciando provvedimenti contro otto soggetti fisici e giuridici che agevolano l’elusione delle sanzioni contro Pyongyang e di un gruppo di hacker che raccoglie informazioni per la Corea del Nord. Il primo dicembre la Corea del Sud ha lanciato il primo satellite spia di produzione nazionale da una base militare statunitense. Altri quattro dovrebbero essere lanciati entro il 2025. (Git)