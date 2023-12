Giustizia: Paita (Iv), cercasi Forza Italia disperatamente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il partito che più all'interno della maggioranza di governo dovrebbe combattere per la riforma della giustizia, per la sua storia e quella del suo fondatore, che è Forza Italia, è inesistente. Cosa sta facendo Forza Italia? Cercasi Forza Italia disperatamente". Lo dice la senatrice di Italia Viva Raffaella Paita, coordinatrice nazionale del partito, a "Omnibus" su La7. "Noi di Italia Viva non dobbiamo dimostrare di essere stati coraggiosi, un partito più coerente del nostro non esiste. Siamo pronti a discutere di giustizia, ma dal governo devono averne il coraggio. Ormai è chiaro che l'unico luogo in cui i riformisti possono portare avanti una battaglia vera per le riforme è Italia Viva", conclude. (Rin)