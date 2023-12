Roma: controlli nelle stazioni, 3 arresti e 10 denunce nell'ultima settimana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella settimana appena trascorsa 10.106 persone sono state identificate, 3 arrestate e 10 denunciate nell'ambito dei controlli della polizia nelle stazioni e negli spazi degli scali ferroviari di Roma. Nell'ambito delle verifiche sono state elevate 22 contravvenzioni amministrative elevate, di cui 5 al regolamento di polizia ferroviaria. Tra le operazioni di rilievo l'arresto di un uomo sorpreso mentre rubava un bagaglio tra i viaggiatori in attesa dei bus diretti agli aeroporti in via Giolitti, vicino alla stazione Termini, e l'identificazione di due ricercati: da un lato una donna moldava che deve scontare una pena di 2 anni, 6 mesi e 6 giorni di reclusione per furti commessi in Italia; dall'altro lato uno straniero destinatario di diversi provvedimenti giudiziari e denunciato per inottemperanza dalla questura di Udine. (Rer)