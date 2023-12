Italia-Kazahstan: ambasciatore Sembayev a Nova, al Conservatorio l'orchestra nazionale per far conoscere nostra cultura classica a milanesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’orchestra nazionale del Kazakhstan è in tour in Italia e, dopo le tappe di Genova e Riva del Garda, ieri è stata la volta del Conservatorio “Giuseppe Verdi” di Milano, dove è stato suonato il poema Sinfonico Dudar-aii di Evgeny Grigorievich Brusilovsky, il concerto per pianoforte numero due in la maggiore S.1255 di Franz Liszt e la sinfonia numero due op.27 di Sergei Rachmaninov. “È molto significativo che ,dopo l’inaugurazione dell’istituto culturale italiano ad Almaty, questo sia il primo evento di questa orchestra in Italia: da ieri sta facendo concerti a Genova, a Riva del Garda e adesso a Milano al conservatorio Giuseppe Verdi un altro centro culturale del popolo italiano. Sono venuti per presentare la cultura Kazaka, la cultura classica Kazaka, perché la cultura nazionale è un'altra cosa, vogliamo fare conoscere ai milanesi la cultura classica Kazaka”, ha spiegato a Nova l’ambasciatore del Kazakhstan in Italia Yerbolat Sembayev presente alla serata. Brusilovsky, è stato un compositore sovietico, artista del popolo della Repubblica Socialista del Kazakistan, autore delle prime opere e lavori sinfonici kazaki (9 Opere, 4 Balletti, 9 Sinfonie e circa 500 Canti), che vengono eseguiti in Europa e America come esempio di musica nazionale ed è stato l'autore dell'Inno nazionale kazako. Poema Sinfonico “Dudar-ai” è stato scritto a metà degli anni '50 e si basa sulla canzone di Mariyam Zhagorkyzy che parla dell'amore di una ragazza russa per il giovane kazako Duisen. Nel poema si trova una tematizzazione accentuata della musica folcloristica kui, ovvero dei popoli di origine della steppa euroasiatica. In questo modo Brusilovsky riuscì a sintetizzare folclore e creatività originale, riuscendo nell'intento di immergere l'ascoltatore nel mondo della musica tradizionale del Kazakhstan. La sua eredità costituisce una parte importante della cultura musicale kazaka; i suoi lavori migliori sono stati inseriti nel Fondo Oro della Nazione e continuano a conservare il loro importante significato ancora oggi. (segue) (Rem)