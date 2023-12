Italia-Kazahstan: ambasciatore Sembayev a Nova, al Conservatorio l'orchestra nazionale per far conoscere nostra cultura classica a milanesi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Kazakh State Symphony Orchestra “Academy of Soloists” è stata fondata nel 1991 su iniziativa della celebre violinista Aiman Mussakhodzayeva (Artista del Popolo della Repubblica del Kazakhstan e ambasciatrice di Pace dell’Unesco nonché vincitrice dei concorsi internazionali più riconosciuti al mondo quali il Paganini di Genova (1981), il Tchaikowsky di Mosca (1986), Belgrado (1976), il Sibelius di Helsinki (1985), Tokyo (1983). Il direttore dell’orchestra è Bakhydzhan Mussakhojayeva, Artista d’Onore della Repubblica del Kazakhstan). Il repertorio dell’orchestra abbraccia ogni stile, dal barocco al classico, dal moderno e alla musica nazionale dei compositori Kazachi quali T. Kazhgaliyev. A.Serkebayev. Z. Dastenov. Inoltre l’orchestra esegue spesso brani nazional-popolari integrando spesso a suo interno strumenti tradizionali e folkloristici (dombra e kobyz). L’orchestra promuove e supporta la formazione di giovani musicisti. Sin dalla sua fondazione ha tenuto concerti nella Sala principale della Filarmonica di Stato di Almaty e in altre città della repubblica inserendo nei propri concerti i giovani talenti che studiano nelle più importanti accademie di Stato e Internazionali. L'orchestra "Academy of Soloists” esprime al meglio l'arte della musica e delle tradizioni d‘esecuzione del Kazakistan all'estero e sviluppando relazioni culturali internazionali contribuisce alla crescita culturale del proprio Paese. (Rem)