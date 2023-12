Europee: Ronzulli (FI), spero prossima commissione abbia chiara identità centrodestra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Non voglio lanciarmi oggi in previsioni sui numeri che farà Forza Italia alle europee ma credo davvero che si possa arrivare alla doppia cifra. Questo anche in virtù del sistema elettorale proporzionale. Nel centrodestra ogni partito ha un’identità netta e distinta dagli altri, noi siamo una forza stabilizzatrice e siamo stabilmente nel Ppe, tanto da averlo anche inserito nel simbolo. Oggi c’è una gran voglia di centro e di moderazione”. Lo ha detto la senatrice di Forza Italia e vicepresidente del Senato Licia Ronzulli, a “Il caffè della domenica” su Radio24. Sulle future alleanze in Ue ha proseguito: “L’auspicio è che la prossima Commissione europea possa avere una identità chiara di centrodestra, perché la coalizione attuale, frutto di un’alleanza innaturale tra forze politiche distanti tra loro, ha portato a politiche, come quelle ‘green’, che si sono rivelate dannose. Anche gli elettori chiedono chiarezza: dire che governeremo con chiunque non va bene. I voti si contano dopo le elezioni, ma a mio avviso le preclusioni per le future alleanze dovrebbero riguardare tanto Afd quanto i socialisti”, ha concluso. (Rin)