Medio Oriente: Crosetto, nave Vulcano è giunta in Egitto, Italia fa la sua parte

22 luglio 2021

- La nave Vulcano della Marina Militare italiana è giunta in Egitto. Lo ha comunicato il ministro della Difesa, Guido Crosetto. “A bordo sale operatorie e ambulatori in cui medici civili e militari di diversi Paesi cureranno civili feriti della Striscia di Gaza. L’Italia, come promesso, sta facendo la sua parte. Questo è il risultato di un lavoro di squadra”, ha dichiarato Crosetto, come riferito in un messaggio del suo dicastero su X. (Res)