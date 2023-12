Ue: Le Pen, per von der Leyen l’immigrazione non è un problema ma un progetto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, l’immigrazione non è un problema ma un progetto. Lo ha detto la presidente del gruppo parlamentare del Rassemblement National all’Assemblea nazionale francese, Marine Le Pen, in un videomessaggio a “Free Europe”, evento organizzato a Firenze dal gruppo Identità e Democrazia (Id) al Parlamento europeo. “Amiamo l’Europa e combattiamo per l’Europa contro un’Ue tecnocratica” che “svilisce le nostre culture”, ha affermato Le Pen. “La Commissione europea agisce contro i nostri popoli. L’Ue riconosce gli uomini come merci, come consumatori intercambiabili”, ha continuato. “La posta in gioco per noi è restituire il potere al popolo”, ha sostenuto Le Pen. (Res)