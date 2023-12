Disabilitá: Schlein, senza risorse è vana ogni affermazione dei diritti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “La Giornata della Disabilità interroga la politica e ciascuno di noi sul lavoro necessario per rimuovere tutte le barriere di ogni tipo che si frappongono al raggiungimento di una piena realizzazione delle persone con disabilità e a una migliore qualità di vita". Lo afferma in una nota la segretaria del Pd Elly Schlein. "Il primo obiettivo da parte dello Stato - spiega - deve essere quindi un investimento adeguato e costante sulla rete dei servizi di prossimità, sull’assistenza domiciliare, sul rafforzamento e delle strutture pubbliche, sui progetti per il durante e il dopo di noi, sui percorsi di inclusione lavorativa e di vita indipendente, sui servizi di aiuto per le famiglie sulle quali ancora oggi ricade quasi tutto l’onere dell’assistenza". "È quindi ancora più incomprensibile la scelta fatta dal governo di tagliare i Fondi per la disabilità - ribadisce Schlein -. Per questo il Pd non smetterà mai di battersi per contrastare questi tagli, aumentare le risorse per i servizi per le persone con disabilità, per la Sanità pubblica e per attuare la riforma della medicina territoriale. Senza questi strumenti concreti sarà vano ogni proclama e ogni celebrazione che affermi la piena uguaglianza di diritti”, conclude la segretaria del Pd.(Rin)