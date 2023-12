Energia: Cingolani (Leonardo), è la scelta corretta per il futuro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sul nucleare “finalmente è prevalso l’aspetto tecnico su quello ideologico. La realtà è indiscutibile. La generazione energetica con l’atomo produce pochi grammi di Co2 per ogni unità di energia, molto meno persino rispetto alle fonti rinnovabili nel loro ciclo di vita. Secondo me è una scelta molto sana per il futuro dell’umanità. Naturalmente si deve investire su tecnologie di ultima generazione della fissione, non certo quelle vecchie che sono più complesse e più costose”. Lo ha detto l’ex ministro dell’Ambiente e della transizione ecologica, ora amministratore delegato del gruppo Leonardo, Roberto Cingolani in un’intervista al “Corriere della Sera”, commentando la richiesta a Dubai di venti nazioni di triplicare le capacità energetiche nucleari entro il 2050 per rendere più concreto il contenimento del riscaldamento climatico. “È una notizia assolutamente consistente dal punto di vista tecnico e con la realtà dei fatti in grado di aiutare la decarbonizzazione e la sostenibilità del cambiamento imposta dalla transizione tecnologica. Mi ero preso la responsabilità di dire queste cose in momenti in cui c’era forse un’attenzione più ideologica che tecnica ma, in fondo, vedo che tutti sono arrivati lì e mi fa molto piacere”. Dal punto di vista finanziario “vorrei far notare che davanti all’impellenza del cambiamento climatico e alle sfide enormi che pone, non dovremmo badare a spese per conciliare la fame di energia di un mondo che continua a crescere e svilupparsi con l’inderogabilità del processo di decarbonizzazione. Se si deve risparmiare si deve farlo altrove, certamente non sull’energia pulita accessibile a tutti. Simili investimenti garantiscono dal punto di vista sociale e globale un miglioramento. Dobbiamo puntare verso un pianeta dove l’energia e anche l’acqua devono essere il più possibile disponibili in grande quantità a tutti e a costi ragionevoli. Inoltre se queste tecnologie diventano pervasive i costi si abbassano e sono anche più verdi delle altre”. (segue) (Rin)