Energia: Cingolani (Leonardo), è la scelta corretta per il futuro (2)

- Alla domanda se l’Italia è pronta al passo avanti e al ritorno al nucleare fissile di ultima generazione, Cingolani ha risposto: “Con la scuola di Enrico Fermi abbiamo inventato la tecnologia da fissione. Abbiamo competenze e forse non le abbiamo sfruttate bene. Adesso - ha proseguito - c’è una presa di consapevolezza e si capisce che non possiamo ritardare assolutamente la salvaguardia del pianeta perché rischiamo di trovarci in situazioni irreversibili. L’urgenza è massima e noi, che siamo un Paese tra i più avanzati al mondo come manifattura e sistema industriale, dovremmo rianalizzare la situazione compiendo scelte illuminate per il futuro. Naturalmente ciò spetta alla classe politica e al parlamento. Però credo che se tutti i Paesi avanzati vanno in questa direzione anche noi dovremmo trovare risposte adeguate”. “Dovremmo avere più paura di non fare scelte appropriate lasciando andare le cose come sono adesso e più paura di non sviluppare con lo sforzo necessario le tecnologie che ci possono salvare conciliando la sostenibilità sociale e ambientale. Siamo in buona compagnia con tante nazioni avanzate e per questo dovremmo mostrare più coraggio e meno paura”, ha concluso l'ex ministro dell'Ambiente. (Rin)