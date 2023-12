Disabilità: Valditara, inclusione inizia dalla scuola, impegnati ad abbattere barriere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La Giornata internazionale delle persone con disabilità ci ricorda che l’inclusione inizia dalla scuola: dentro le aule tutti i ragazzi devono sentirsi accolti e godere delle stesse opportunità, senza distinzioni. Il ministero e l'intera comunità scolastica sono impegnati per abbattere le barriere, non solo strutturali, per una scuola che sia veramente inclusiva". Lo scrive su X il ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara. (Rin)