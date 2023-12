Francia: un morto e due feriti in attacco con coltello a Parigi, aggressore grida “Allah akbar”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un uomo è morto e due persone sono state ferite in un’aggressione all’arma bianca avvenuta a Parigi ieri sera. Lo ha reso noto l’emittente “BfmTv”, riferendo che l’attacco è avvenuto dopo le 21 (ora locale) nel 16mo arrondissement, nei pressi della Torre Eiffel. L’assalitore, che secondo quanto appreso dalla stampa francese si chiama Armand R., è di nazionalità francese ed è nato a Neuilly-sur-Seine nel 1997, era già noto alle forze dell’ordine e contrassegnato dalla cosiddetta “scheda S”, che in Francia indica gli individui considerati una seria minaccia alla sicurezza nazionale. Il ministro dell’Interno Gérald Darmanin, che già ieri sera si è diretto sul luogo dell'attacco, ha informato che l’uomo è stato arrestato. “La polizia ha appena coraggiosamente arrestato un aggressore che ha preso di mira dei passanti a Parigi, nei pressi del Quai de Grenelle”, ha scritto ieri il ministro in un messaggio su X. Da quanto dichiarato dal ministro, l’aggressore era noto per islamismo radicale e per “problemi psichiatrici importanti”. (segue) (Frp)