Francia: un morto e due feriti in attacco con coltello a Parigi, aggressore grida “Allah akbar” (2)

- “Dopo il suo arresto ha dichiarato che non poteva tollerare che dei musulmani stessero morendo in Afghanistan e in Palestina”, ha spiegato Darmanin. L’aggressore ha dapprima preso di mira una coppia di turisti tedeschi – un uomo e una donna – sul ponte Bir Hakeim dopo le 21. L’uomo è morto, mentre la donna “non è stata attaccata fisicamente ma è estremamente scioccata”, ha proseguito Darmanin. Successivamente, l’assalitore ha preso di mira altre due persone prima di essere arrestato lungo Parc du Passy. Armand R. ha minacciato la polizia e sostenuto di avere con sé degli esplosivi. Uno degli agenti ha quindi usato un taser per neutralizzare il pericolo. Dei feriti, uno ha nazionalità francese, sulla sessantina, e l’altro è un turista straniero che è stato ferito con un martello. Secondo una fonte di polizia, l’assalitore avrebbe gridato “Allah akbar” durante l’arresto. (Frp)