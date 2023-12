Disabilità: Brunetta, in via di costituzione al Cnel un osservatorio per inclusione e accessibilità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Italia ci sono tre milioni di persone con disabilità. "Tre milioni di italiani spesso 'reclusi', a causa di insopportabili barriere architettoniche. Uno su tre, inoltre, è a rischio povertà. Sono numeri che ci danno una chiave di lettura chiara: dobbiamo fare molto di più", ha detto il presidente del Cnel, Renato Brunetta, in occasione della Giornata internazionale delle persone con disabilità. "In questo assumono enorme rilievo le parti sociali, il terzo settore, le reti del volontariato, in una parola i corpi intermedi, che nel Cnel trovano la loro casa e la loro rappresentanza. Questo tessuto sociale rappresenta un'ancora di salvezza per i più fragili. Il Cnel farà la sua parte, nell'ascolto, nel coinvolgimento, nella proposta. È in via di costituzione presso il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro un Osservatorio per l'inclusione e l'accessibilità, che si occuperà anche di disabilità", ha annunciato. (segue) (Rin)