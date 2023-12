Disabilità: Brunetta, in via di costituzione al Cnel un osservatorio per inclusione e accessibilità (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'obiettivo - ha aggiunto Brunetta - è di contribuire alla promozione di una società più accogliente ed equa, una società in cui le persone abbiano pari opportunità e diritti, accesso ai servizi e piena partecipazione alla vita sociale ed economica". Un segnale di grande vicinanza alle tante persone con disabilità e alle loro famiglie è giunto, inoltre, dal consigliere Cnel Vincenzo Falabella, presidente della Fish (Federazione italiana per il superamento dell'handicap). "È una giornata molto importante. Le persone con disabilità sono portatrici sane di diritti come tutti gli altri cittadini ed è compito della nostra Repubblica garantire tutto ciò", ha concluso. (Rin)