Roma: si spaccia per carabiniere e rapina 30 mila euro a una tabaccaia, arrestato (2)

- Tre giorni dopo i fatti, i sospetti degli agenti si erano già concentrati sul 47enne e, infatti, nella sua abitazione, durante una perquisizione, erano stati sequestrati 50 mila euro, tutti in banconote da 50 e suddivisi in 5 mazzi sottovuoto. La polizia durante l'ispezione aveva rinvenuto anche un tesserino dell'Arma dei carabinieri palesemente falso ma inserito in un portatessere, di quelli comunemente in uso a polizia e carabinieri. (segue) (Rer)