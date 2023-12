Medio Oriente: funzionario Israele conferma ipotesi zona cuscinetto nella Striscia di Gaza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alla fine della guerra tra Israele e il movimento islamista palestinese Hamas verrà creata una zona cuscinetto all’interno della Striscia di Gaza. Lo ha detto un funzionario israeliano al quotidiano “Times of Israel”, precisando che le truppe dello Stato ebraico non saranno schierate sul lato palestinese del confine. "In Israele si sta discutendo su come vogliamo vedere Gaza quando la guerra sarà finita", ha spiegato il funzionario, aggiungendo che "l'establishment della difesa sta parlando di una sorta di cuscinetto di sicurezza sul lato di Gaza del confine, in modo che Hamas non possa radunare capacità militari vicino al confine e sorprendere di nuovo Israele”. (Res)