Giustizia: Paita (Iv), su riforma dal governo ci si aspetta coraggio e non benaltrismo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sulla riforma della giustizia da questo governo ci si aspetta coraggio e coerenza, e non benaltrismo. Non si può dire 'prima ci sono il premierato e l'autonomia'. Proprio perché è difficile, prima si presenta una riforma seria e prima il paese comincia a discuterne". Lo dice la senatrice Raffaella Paita, coordinatrice nazionale di Italia Viva a "Omnibus" su La7. "Il ministro Nordio, che ha un profilo garantista ineccepibile, fatica però a trovare spazio. Crosetto avrà le sue ragioni se ha detto quello che ha detto ma, oltre ad alzare i polveroni, vorrei vedere risultati, ad esempio sulla separazione delle carriere, sui processi più rapidi e su una cultura garantista. Non vedo – aggiunge Paita - un impianto organico di riforma della giustizia. Tutto questo mi preoccupa. Continuo a sperare, Italia Viva, se ci sarà questa riforma della giustizia, è pronta a discutere". (Rin)