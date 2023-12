Regno Unito: ministra Salute, possiamo ridurre immigrazione e tutelare servizio sanitario

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Regno Unito è in grado di tutelare il Servizio sanitario nazionale (Nhs) e al contempo ridurre l’immigrazione. Lo ha detto la ministra della Salute Victoria Atkins, intervistata dall’emittente “Sky News”. A suo avviso, i due obiettivi non sono in concorrenza l’uno con l’altro, malgrado l’Nhs faccia ampio affidamento su medici e infermieri immigrati. Atkins ne ha lodato l’operato ma ha anche aggiunto che, in generale, l’immigrazione è “troppo elevata”. “Stiamo lavorando nel governo per affrontare l’immigrazione, perché comprendiamo che è una grande preoccupazione. Tuttavia, possiamo farlo in un modo che tuteli l’Nhs”, ha affermato la ministra. (Rel)