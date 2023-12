Caso Cospito: Delmastro, non erano carte segrete, sto subendo un’ingiustizia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Non voglio commentare i dettagli. Mi attesto su quanto ha dichiarato il procuratore Gratteri. Non erano carte segrete”. Queste le parole del sottosegretario alla Giustizia, Andrea Delmastro Delle Vedove, in un un'intervista a “La Stampa” parlando delle carte divulgate sul caso Cospito. “Secondo Gratteri non erano carte coperte da segreto”, ribadisce. Delmastro rivendica quanto fatto: “È un problema impegnarsi? Ho per quelle carte lo stesso interesse che ho per tutti gli altri dossier che chiedo quotidianamente. A differenza della sinistra, io quello che faccio lo rivendico sempre. Sono fiero di non andare in cella a trovare l’anarchico Cospito e i camorristi, sono convinto che debbano restare al carcere duro se non si ravvedono”. Alla domanda se vede dietro il suo rinvio a giudizio una cospirazione giudiziaria contro il governo, risponde: “Io avverto un’ingiustizia nei miei confronti, evidentemente. Altrimenti non mi professerei innocente”. Un sottosegretario alla Giustizia rinviato a giudizio: non ravvede un’incompatibilità? “No. E non lo stabilisco io. Lo stabilisce la Costituzione. Non si è colpevoli fino all’ultimo grado di giudizio”, conclude. (Rin)