Disabilità: Cartaginese (Lega), giornata di riflessione e presa di coscienza

- La Giornata Mondiale delle persone con disabilità "è un'occasione per suscitare una profonda riflessione e una presa di coscienza da parte della collettività sulle criticità incontrate dalle persone fragili, e per giungere a una concreta inclusione sociale". Lo scrive sui social network Laura Cartaginese, capogruppo della Lega in Regione Lazio. Lo riferisce una nota. "Sarà il tema fulcro del nostro incontro di domani, lunedì 4 dicembre, in Regione intitolato La persona al centro", conclude. (Com)