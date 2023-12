Sanità: Tiero (Fd'I), urgente potenziare servizi a Cisterna di Latina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il potenziamento dei servizi sanitari a Cisterna di Latina, in provincia di Latina, "è urgente. Stiamo parlando di un centro che si avvicina ormai ai 50.000 abitanti e ha di fatto le dimensioni di un piccolo capoluogo di provincia". Lo afferma in una nota il consigliere di Fratelli d'Italia alla Regione Lazio, Enrico Tiero. "L'attuale offerta sanitaria - aggiunge - non soddisfa più le esigenze di una comunità che deve poter accedere alle prestazioni essenziali in termini di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione. Per questo occorre dotare il territorio di servizi e strutture sanitarie rispondenti al fabbisogno della popolazione, nella convinzione che un servizio sanitario gratuito e accessibile a tutti è un bene prezioso". (segue) (Com)