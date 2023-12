Sanità: Tiero (Fd'I), urgente potenziare servizi a Cisterna di Latina (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Cisterna di Latina, prosegue Tiero, "è prevista la realizzazione della Casa della Comunità Hub, in viale Adriatico nel quartiere San Valentino. Auspico che il periodo di inizio lavori sia quella programmato, ovvero gennaio 2024, in modo che questi possano terminare per giugno 2025. In attesa che si concretizzi la realizzazione di questa struttura, sottolineo come sia a mio parere prioritario rafforzare il Pat esistente, incrementando il personale medico ed infermieristico attualmente in servizio. Ho chiesto al vertice dell'Asl di implementare gli organici. Una priorità assoluta. Non può e non deve accadere che si registri l'assenza di medici in tale struttura. Per questo mi auguro che l'Asl garantisca un maggiore controllo della turnazione dei medici del Punto di assistenza territoriale". (segue) (Com)