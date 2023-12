Sanità: Tiero (Fd'I), urgente potenziare servizi a Cisterna di Latina (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "C'è inoltre l'esigenza di costruire una rete di servizi di continuità assistenziale, fortemente integrata e radicata sul territorio, in cui realizzare progetti di assistenza differenziati - aggiunge il consigliere di Fd'I -. I cittadini di Cisterna devono potersi curare nella loro città e non essere costretti a rivolgersi presso altri presidi sanitari di altri centri limitrofi. Allo stesso tempo considero essenziale il potenziamento delle apparecchiature, in particolare nella disciplina della Radiologia. Servirebbe insomma rafforzare i presidi di assistenza sanitaria sul territorio di Cisterna, nei quali organizzare le attività sanitarie per una presa in carico integrata dei bisogni assistenziali dei cittadini.I piccoli presidi sanitari svolgono un ruolo fondamentale che non deve essere sottovalutato". (segue) (Com)