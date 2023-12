Expo 2030: Abodi, sapevo che risultato non sarebbe stato positivo, speravo in qualcosa di più

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Sono partito sapendo che il risultato non sarebbe stato positivo ma immaginavano qualcosa di più”. Lo ha detto il ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi intervistato su Skytg24 parlando dell’esito della candidatura di Roma all’Expo 2030. "Non ha lasciato il segno il fatto in sé, ma il come. 17 voti è un segnale importante, vuol dire che non siamo riusciti a trasmettere la voglia di futuro della città. Il presente e il futuro non sono stati convincenti”, ha aggiunto. “La capitale ha bisogno di qualcosa di più, deve mettere insieme la storia con il futuro”, ha ribadito.(Rin)