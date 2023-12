Business news: Kazakhstan e Turkmenistan concordano sviluppo corridoio di trasporti tra Cina e Iran

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Kazakhstan e Turkmenistan hanno concordato lo sviluppo congiunto di un corridoio di trasporto che collegherebbe la Cina all’Iran attraversando l’Asia centrale. Lo rende noto il servizio stampa del ministero dei Trasporti di Astana al termine del primo incontro del gruppo di lavoro tra i due governi centrasiatici su trasporti, transito e logistica. La riunione si è svolta ad Ashgabat ed è stata presieduta dal viceministro dei Trasporti kazakho, Talgat Lastayev, e dal vicedirettore generale dell’agenzia per i trasporti e le comunicazioni del governo turkmeno, Batyr Annayev. Le due parti hanno discusso a fondo della cooperazione in materia, incentivando in particolare le misure tese a rendere più competitivi i servizi ferroviari. È stato anche firmato un protocollo d’intesa sulla connettività che dovrebbe espandere la cooperazione tra i due Paesi nei servizi marittimi e ferroviari. (Res)