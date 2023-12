Business news: dazi su importazioni di vino da Australia saranno riviste da Cina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero del Commercio della Cina ha iniziato a condurre revisioni dei dazi antidumping e antisovvenzioni sulle importazioni di vino dall'Australia a partire dal 30 novembre. È quanto si apprende da una nota pubblicata dal dicastero, che fa seguito all'accordo raggiunto da Pechino e Canberra il mese scorso. "Il ministero del Commercio procederà alla revisione nel rispetto della legge, con l'obiettivo di proteggere pienamente i diritti di tutte le parti in causa", ha dichiarato la portavoce del dicastero, Shu Jueting, nella conferenza stampa odierna. All'inizio del 2021, la Cina ha introdotto un'imposta del 218 per cento sulla maggior parte del vino australiano importato nel Paese, causando il collasso di un commercio valutato in precedenza fino a 1,2 miliardi di dollari all'anno. (Cip)