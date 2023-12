Business News: Libia, giacimento Al Raquba raggiunge più alto tasso produzione greggio da 2011

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Sirte Oil and Gas Production and Manufacturing Company, sussidiaria della National Oil Corporation (Noc, l’ente petrolifero statale della Libia), ha annunciato che il giacimento petrolifero di Al Raquba, nell'est della Libia, ha raggiunto un tasso di produzione di 13.300 barili di greggio. Lo ha reso noto la stessa compagnia sulla sua pagina Facebook, precisando che si tratta del più alto tasso di produzione dal 2011. La scorsa settimana, la Noc aveva ufficializzato l'avvio delle operazioni presso il primo impianto di produzione di metanolo della Sirte Oil and Gas Production Company, con una capacità di produzione di 600 tonnellate al giorno, corrispondente al 60 per cento della sua capacità totale. L'impianto, rimasto inattivo a causa di problemi tecnici, è stato recentemente oggetto di manutenzione e riavviato proprio dalla Sirte Oil and Gas Production and Manufacturing Company. (Lit)