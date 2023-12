Business News: Egitto, Banca africana di sviluppo approva un prestito di 131 milioni di dollari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Banca africana di sviluppo ha annunciato l'approvazione di un prestito da 131 milioni di dollari all’Egitto per rafforzare il contesto imprenditoriale, provato dagli effetti della pandemia Covid-19 e della guerra in Ucraina. In una nota stampa, la Banca africana ha affermato che il prestito “migliorerà lo sviluppo del settore privato e la diversificazione economica, sosterrà l’economia locale e ne manterrà la flessibilità”. La Banca ha aggiunto che dopo aver affrontato questi shock attraverso misure d'emergenza a beneficio delle comunità fragili, il governo si è fortemente impegnato ad attuare misure adeguate a medio e lungo termine per costruire un’economia resiliente attraverso lo sviluppo del settore privato, la diversificazione economica e la trasformazione verde. (Cae)