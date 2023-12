Business News: Turchia, indice azionario di riferimento inizia giornata in rialzo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'indice azionario di riferimento della Turchia ha aperto il 29 novembre a 8.118,22 punti, in rialzo dello 0,30 per cento (24,67 punti) rispetto alla chiusura precedente. Lo ha riferito l’agenzia di stampa turca “Anadolu”, precisando che l'indice Bist 100 di Borsa Istanbul ha chiuso ieri a 8.093,54 punti, in calo dello 0,17 per cento, con un volume di scambi giornaliero di 93 miliardi di lire (3,21 miliardi di dollari). Il tasso di cambio dollaro Usa/lira turca era di 28,9035 alle 10:05 ora locale (8:05 ora italiana), mentre il tasso di cambio euro/lira turca si attestava a 31,8350 e una sterlina britannica veniva scambiata a 36,7845 lire turche. Il greggio Brent è stato venduto a circa 81,56 dollari al barile, mentre il prezzo di un'oncia d'oro era di 2.044,60 dollari. (Tua)