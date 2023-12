Business News: ministro Tecnologie comunicazione Tunisia annuncia lancio rete 5G e fibra ottica nel 2024

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero delle Tecnologie della comunicazione della Tunisia si sta preparando a lanciare la rete 5G nel 2024, oltre a una serie di progetti, tra cui la possibilità di connessione alla rete in fibra ottica per 3.307 scuole, servizi pubblici e imprese economiche. Lo ha annunciato il ministro algerino delle Tecnologie della comunicazione, Nizar Ben Neji, durante la sessione plenaria dell'Assemblea dei rappresentanti del popolo (Arp). "Il settore delle comunicazioni è uno dei pilastri dello sviluppo socio-economico e svolge un ruolo importante nel fornire servizi di base come l'istruzione, l'occupazione, e così via", ha spiegato Ben Neji. (Tut)