Business news: Uganda, governo accetta prestito di 150 milioni di dollari dalla cinese Exim per sviluppo rete Internet

- Il ministero delle Finanze dell'Uganda ha annunciato l'intenzione di ottenere un prestito di 150 milioni di dollari dalla banca Import-Export cinese (Exim) per sviluppare l'infrastruttura Internet del Paese. Il ministro delle Tecnologie dell'informazione e della comunicazione e il sottosegretario alle Finanze hanno presentato la proposta alla commissione parlamentare per l'Economia nazionale. La decisione evidenzia la crescente dipendenza dell’Uganda dalla Cina per i finanziamenti dopo che la Banca mondiale, uno dei suoi maggiori finanziatori, ha sospeso i finanziamenti ad agosto a causa dell’adozione da parte dell’Uganda di una controversa legge anti-omosessualità. L’Uganda aveva precedentemente ottenuto un controverso prestito di 200 milioni di dollari da una banca cinese per espandere l’aeroporto internazionale di Entebbe. L’Uganda è anche in trattative con l’agenzia cinese di credito all’esportazione Sinosure per un prestito per contribuire a finanziare un oleodotto da 5 miliardi di dollari attraverso il quale l’Uganda prevede di esportare petrolio greggio in Tanzania. (Res)