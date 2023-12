Business news: Kenya, Alta corte dichiara incostituzionale tassa sull'edilizia abitativa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Alta corte del Kenya ha dichiarato incostituzionale una tassa sull'edilizia abitativa dell'1,5 per cento imposta dal governo come parte della legge di bilancio approvata a luglio. Un collegio di tre giudici ha stabilito che la tassa manca di un quadro giuridico completo ed è "irrazionale". Il governo ha chiesto alla corte di sospendere la sentenza per 45 giorni per decidere la prossima linea di condotta. L’introduzione della tassa sulla casa, tra le altre, aveva alimentato le proteste a causa dell’alto costo della vita. (Res)