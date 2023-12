Business news: Uganda, Afdb approva prestito di 253 milioni di dollari per migliorare i trasporti rurali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio di amministrazione della Banca africana di sviluppo (Afdb) ha approvato un prestito di 252,8 milioni di dollari all'Uganda per finanziare la costruzione delle strade Laropi-Moyo-Afoji e Katuna-Muko-Kamuganguzi. Il sostegno finanziario, riferisce l'Afdb in un comunicato, consiste in due prestiti: 179,7 milioni di dollari dallo stesso istituto e 73,1 milioni di dollari dal Fondo africano di sviluppo, la finestra di prestito agevolata del gruppo bancario. "Il progetto stradale Laropi-Moyo-Afoji/Katuna-Muko-Kamuganguzi ha lo scopo di migliorare la connettività dei trasporti rurali e facilitare l'integrazione regionale nei distretti di Kabale, Rubanda e Moyo, in Uganda. Aumenterà i redditi, approfondirà l'integrazione regionale e facilitare il commercio aprendo un corridoio di trasporto alternativo che collega l'Uganda con il Sud Sudan", ha affermato Augustine Ngafuan, Country Manager della Banca africana di sviluppo in Uganda. "La costruzione di questa infrastruttura consentirà agli operatori economici lungo questa rotta di ridurre i costi e i tempi di consegna, migliorando al tempo stesso l'efficienza della logistica dei trasporti", ha aggiunto Ngafuan. Oltre alle due strade principali, il progetto sosterrà anche la seguente iniziativa sociale complementare: cinque chilometri di strade in piccole città e strutture per il traffico non motorizzato (passerelle e piste ciclabili) all'interno di Moyo e Laropi nel nord-ovest dell'Uganda per migliorare la mobilità; illuminazione stradale per migliorare l'ambiente commerciale per i commercianti e capolinea degli autobus regionali a Moyo. Il progetto prevede inoltre la costruzione di bancarelle del mercato complete di celle frigorifere a Kashasha/Katuna, Moyo e Laropi per sostenere le donne commercianti che attualmente operano sui bordi delle strade, al fine di migliorare i guadagni derivanti da prodotti deperibili come pesce e verdure. (Res)