© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Siria si trova di fronte a sfide significative mentre cerca di ricostruire il proprio tessuto socioeconomico dopo anni di guerre civili, insicurezza e instabilità. Secondo l'esperto di politica iraniano-americano, Majid Rafizadeh, il progresso è stato lento, ma il governo siriano può concentrarsi su quattro questioni chiave per favorire il processo di ripresa. In un articolo su “Arab news”, Rafizadeh sottolinea l'importanza di reintrodurre riforme economiche di base. Negli anni '90 e 2000, la Siria ha vissuto un periodo di crescita finanziaria notevole grazie a politiche di privatizzazione e modernizzazione. Tuttavia, la modernizzazione deve essere accompagnata dalla lotta contro la corruzione finanziaria per garantire una distribuzione equa dei benefici. Il tasso di inflazione in Siria ha raggiunto livelli allarmanti, superando addirittura Paesi in difficoltà come la Repubblica Democratica del Congo e l'Angola. Rafizadeh suggerisce che il governo deve concentrarsi sull'attrazione degli investimenti esteri, migliorando i legami bilaterali e multilaterali con altre nazioni. Questa mossa potrebbe avere un impatto significativo sulla stabilizzazione della valuta siriana. Per rafforzare la sua legittimità, il governo siriano dovrebbe adottare una visione a lungo termine con riforme sociali, civili, politiche e di sicurezza che incoraggino l'inclusione. (Res)