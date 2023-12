Business News: Libano in attesa di rapporto finale di TotalEnergies, Eni e QatarEnergy su Blocco 9

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Libano è in attesa del rapporto finale sul Blocco 9 dell’offshore libanese, che verrà pubblicato dal consorzio formato dalla francese TotalEnergies, dall'italiana Eni e da QatarEnergy. Lo ha reso noto il quotidiano "Addiyar", secondo cui il consorzio ha tempo fino a maggio 2025 per prendere una decisione. Il 13 ottobre scorso, TotalEnergies aveva informato il ministero dell'Energia e l'Amministrazione del settore petrolifero del Libano che la perforazione del pozzo del Blocco 9 era stata completata dopo aver raggiunto una profondità di 3.900 metri. Secondo quanto riferito dall'emittente libanese "Lbci", sotto il fondo del mare era stata trovata solo acqua e quindi non avrebbe avuto senso continuare a perforare fino a 4.200 metri di profondità. (Lib)