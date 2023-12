Business news: Nigeria: presidente Tinubu presenta in parlamento legge di bilancio 2024

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Nigeria Bola Tinubu ha presentato in parlamento il disegno di legge con la sua proposta di bilancio per il 2024. Lo ha annunciato lo stesso presidente in una comunicazione inviata al Senato, citata dal "Daily Post". Nella lettera, indirizzata al presidente del Senato Godswill Akpabio, Tinubu precisa che la sessione è in programma alle ore 11 locali. Il ministro del Bilancio e della pianificazione economica Atiku Bagudu ha annunciato che il governo ha rivisto al rialzo il bilancio per il 2024 a 32,7 miliardi di dollari, spiegando che l'esecutivo ha aumentato il parametro di riferimento del prezzo del petrolio e abbassato l’ipotesi del tasso di cambio della naira. (Res)