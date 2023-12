Business news: Sudafrica, crescita Pil rallenta allo 0,7 per cento nel 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La crescita del prodotto interno lordo (Pil) del Sudafrica rallenterà allo 0,7 per cento nel 2023 per poi aumentare dell’1 per cento nel 2024 e dell’1,2 per cento nel 2025. È quanto emerge dal Rapporto sulle prospettive globali dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (Ocse). Secondo il rapport, gli investimenti in macchinari e attrezzature per la produzione di energia rimarranno sostenuti, nonostante la riduzione delle condizioni di finanziamento, mentre le esportazioni nette peseranno sulla crescita poiché la maggior parte dei macchinari e delle attrezzature sono importati e la domanda esterna si è indebolita. La crescita dei consumi privati si attenuerà in un contesto di inflazione ancora elevata e di calo di potere d’acquisto delle famiglie, ma rimarrà positiva, aiutata dal ritorno dell’occupazione ai livelli pre-Covid. L’inflazione tornerà gradualmente nell’intervallo di obiettivo, anche se i rischi al rialzo permangono, mentre si prevede che quest’anno il saldo di bilancio peggiorerà, rallentando il ritmo del consolidamento fiscale. Le più alte esigenze di finanziamento esterno comportano un rischio maggiore di esporre il governo a crescenti oneri finanziari, pertanto rafforzare il quadro fiscale a medio termine contribuirebbe a riportare il debito pubblico su un percorso discendente ricostruire le riserve fiscali. La Banca centrale, affermano gli esperti Ocse nel rapporto, dovrebbe essere vigile e non allentare la politica monetaria fino a quando l’inflazione non si avvicini al punto medio dell'intervallo target. Migliorare l’accesso alle strutture per l’infanzia aumenterebbe il numero della partecipazione delle donne alla forza lavoro e aumentare durevolmente i livelli di occupazione, conclude il rapporto. (Res)