Business news: Equinor cede attività in Nigeria a Chappal Energies

- La compagnia norvegese Equinor sta vendendo le proprie attività in Nigeria, inclusa la partecipazione nel giacimento petrolifero di Agbami, alla Chappal Energies. In un comunicato ripreso dall'emittente "Nrk", la direttrice di Equinor per l'Africa, Nina Koch, ha spiegato che la Nigeria ha rappresentato una parte importante del portafoglio internazionale della società norvegese negli ultimi 30 anni. "Questa transazione realizza valore ed è in linea con la strategia di Equinor volta a ottimizzare il portafoglio internazionale di petrolio e gas della società e concentrarsi sulle aree chiave. Chappal Energies è una società energetica di proprietà nigeriana con l'ambizione di sviluppare ulteriormente le proprie attività e contribuire all'economia nigeriana negli anni a venire", si legge nella nota. (Sts)