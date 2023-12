Business news: Africa orientale, Corte di giustizia regionale respinge ricorso contro costruzione oleodotto Eacop

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Corte di giustizia dell’Africa orientale (Eacj) ha respinto un ricorso presentato da quattro organizzazioni della società civile contro la costruzione dell’East African Crude Oil Pipeline (Eacop), contestato oleodotto del costo di 4 miliardi di dollari in fase di realizzazione dall'Uganda alla Tanzania. Lo riferiscono i media regionali, precisando che secondo il tribunale regionale il caso è stato archiviato troppo tardi ed è quindi da considerarsi prescritto e al di fuori della sua giurisdizione. "Questa sentenza segna la continuazione di come il nord del mondo e varie istituzioni governative in Africa siano ciechi di fronte alla distruzione dell'ambiente e all'impatto che petrolio e gas hanno sul clima", ha affermato in una nota il gruppo della società civile Natural Justice, che ha presentato l'istanza nel 2020 insieme ad altre tre organizzazioni della società civile. L’oleodotto, lungo 1.443 chilometri, è un progetto che stanno costruendo i governi di Uganda e Tanzania insieme alle compagnie petrolifere TotalEnergies e China National Offshore Oil Corporation (Cnooc), ma che è fortemente contestato dalle comunità locali. Secondo i difensori dei diritti umani, il progetto sta costringendo a sfollare le comunità dalle loro terre, profanando le tombe lungo il percorso dell’oleodotto e causando gravi danni ambientali. (Res)