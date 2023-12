Business news: Cina, Meituan prevede rallentamento dei ricavi nel quarto trimestre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il colosso cinese delle consegne a domicilio Meituan prevede un rallentamento nella crescita dei ricavi nel quarto trimestre, complice la contrazione della domanda dei consumatori. Il direttore finanziario dell’azienda, Chen Shaohui, ha inoltre dichiarato di aspettarsi un calo delle consegne rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, in cui le restrizioni anti-Covid hanno contribuito ad incentivare gli ordini a domicilio. "Stiamo intensificando i nostri sforzi di marketing per stimolare la domanda nell'attuale contesto di consumo", ha detto Chen, non escludendo un aumento dei sussidi. (Cip)