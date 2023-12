Business news: Filippine, regolatore finanziario si prepara a bloccare l’exchange di criptovalute Binance

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il regolatore finanziario delle Filippine ha annunciato di aver intrapreso le misure necessarie a bloccare le attività dell’exchange di criptovalute Binance nel Paese, appena una settimana dopo le dimissioni del suo amministratore delegato Changpeng Zhao, che si è proclamato colpevole di aver violato le norme antiriciclaggio negli Stati Uniti. La Securities and Exchange Commission delle Filippine (Sec) ha avvertito che Binance non dispone della licenza per operare nel Paese, e ha messo in guardia gli investitori filippini dall’acquistare prodotti di investimenti sull’exchange. La Sec ha riferito che la messa al bando di Binance nel Paese entrerà in vigore nell’arco di tre mesi, per dare il tempo agli investitori locali di chiudere ogni posizione sulla piattaforma. L’agenzia ha anche chiesto alle principali piattaforme di social media di bloccare la pubblicizzazione di Binance nel Paese. L’annuncio della stretta da parte dei regolatori filippini è l’ultimo colpo subìto dalla piattaforma di compravendita di criptovalute più grande del mondo, che punta ad espandersi proprio nei mercati del Sud-est asiatico in risposta al divieto a operare in Cina e ai problemi legali negli Stati Uniti. L’ammissione di colpevolezza di Zhao è parte di un accordo di patteggiamento da 4,3 miliardi di dollari con le autorità statunitensi che dovrebbe preservare l’operatività della piattaforma negli Usa. (Fim)