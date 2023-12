Guinea-Bissau: presidente Embalo, violenze di giovedì sono state un "tentativo di golpe"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Guinea-Bissau, Umaro Sissoco Embalo, ha affermato oggi che le violenze di giovedì scorso hanno coinvolto membri della Guardia nazionale sono state un "tentativo di colpo di Stato". Embalo, che si trova a Dubai per partecipare alla conferenza sul clima Cop28 , ha detto che un "tentativo di colpo di Stato" gli ha impedito di tornare. "Devo dirvi che questo atto avrà gravi conseguenze", ha aggiunto, precisando che il tentato golpe è stato preparato prima delle celebrazioni del 16 novembre per commemorare l'anniversario delle Forze armate. Dopo i fatti di giovedì, la calma è tornata nel Paese in seguito all'annuncio che l'esercito aveva catturato il colonnello Victor Tchongo, comandante della Guardia nazionale che avrebbe ordito il tentativo di golpe. Nel frattempo secondo quanto riferito all'esercito in un comunicato, alcuni ufficiali e soldati della Guardia nazionale sono in fuga all'interno del Paese. "Lo Stato maggiore delle Forze armate li informa che devono ritornare al loro luogo di incarico", prosegue la nota. Il blocco regionale della Comunità economica degli Stati dell'Africa occidentale (Cedeao) ha affermato intanto che "condanna fermamente la violenza e tutti i tentativi di sconvolgere l'ordine costituzionale e lo stato di diritto in Guinea-Bissau" e ha chiesto "l'arresto e il perseguimento dei responsabili dell'incidente in conformità con la legge", esprimendo "piena solidarietà al popolo e alle autorità costituzionali della Guinea-Bissau. (segue) (Res)