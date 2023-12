Business news: governo Usa prepara nuove regole per auto elettriche e colpire i produttori cinesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’amministrazione Biden annuncerà venerdì una serie di nuove regole per il credito di imposta nel settore delle auto elettriche, con l’obiettivo di ridurre ulteriormente la dipendenza delle aziende statunitensi dalle componenti per batterie prodotte in Cina. Lo scrive il “Wall Street Journal” citando sue fonti anonime. Lo scorso anno, le autorità di Washington hanno introdotto un credito di imposta da 7.500 dollari per tutti coloro che acquistano una automobile elettrica. Con le nuove regole, i consumatori Usa non potranno chiedere il sussidio se il veicolo in questione contiene batterie o componenti provenienti da “entità straniere”. Una modifica tesa a ridurre la dipendenza dei produttori statunitensi dalle forniture cinesi, rafforzando al contempo lo sviluppo di catene di approvvigionamento nazionali. La regola entrerà ufficialmente in vigore nel 2024, per quanto riguarda le componenti per batterie elettriche, mentre un provvedimento analogo per i relativi materiali è atteso nel 2025. (Was)