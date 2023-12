Business news: Kazakhstan, i 3 maggiori giacimenti di petrolio riducono produzione del 30-40 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I tre maggiori giacimenti di petrolio del Kazakhstan hanno tagliato del 30-40 per cento la produzione giornaliera a causa delle cattive condizioni metereologiche, riducendo così l’afflusso di greggio verso l’oleodotto Caspian pipeline consortium (Cpc). Lo ha reso noto il consigliere del ministero dell’Energia di Astana Shyngys Ilyassov. In particolare, i consorzi Tengizchevroil, Karachaganak e North Caspian hanno diminuito da 172 a 106 mila tonnellate la produzione giornaliera di petrolio nella giornata del 28 novembre. Il 29 vi è stato un ulteriore taglio a 76 mila tonnellate. Il ministero dell’Energia kazakho precisa di non sapere quando la situazione potrà tornare alla normalità. (Res)