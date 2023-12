Business news: Seven & i Holdings acquista catena di negozi 7-Eleven in Australia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La società giapponese di vendita al dettaglio Seven & i Holdings ha acquistato la catena di convenience store 7-Eleven in Australia. Lo hanno riferito fonti citate dall'agenzia di stampa "Kyodo", secondo cui l'accordo è stato valutato 1,14 miliardi di dollari. I negozi 7-Eleven in Australia sono di proprietà delle famiglie Withers e Barlow. Nel 1976, hanno firmato l'accordo di licenza di zona per portare il marchio 7-Eleven in Australia, aprendo il primo negozio a Oakleigh, Victoria, nel 1977. (Git)