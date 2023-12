Business News: Oman, investimenti in settore petrolifero per 5,84 miliardi di dollari nel primo semestre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli investimenti nei settori upstream, produzione e sviluppo di petrolio e gas dell'Oman sono stati pari a 5,84 miliardi di dollari nella prima metà del 2023. Lo ha affermato il direttore generale dell'esplorazione e produzione di petrolio e gas presso il ministero dell'Energia e dei Minerali dell'Oman, Saleh bin Ali al Abouri. I 5,84 miliardi di dollari sono distribuiti per il 62 per cento in spese per indagini geologiche, trivellazioni e strutture, e per il 38 per cento in spese operative. "Le compagnie petrolifere che operano in Oman hanno perforato diversi pozzi esplorativi in diverse concessioni quest'anno, i risultati preliminari sono 'promettenti' e saranno confermati attraverso test a lungo termine che richiederanno mesi", ha affermato Al Abouri. (Res)